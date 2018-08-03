В МИД России представили первые итоги расследования убийства журналистов в ЦАР

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые результаты расследования подтверждают, что три российских журналиста были убиты в Центральноафриканской Республике (ЦАР) при нападении с целью ограбления. Об этом говорится в распространенном комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сообщает ТАСС.

"Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты", - сказала дипломат.

Мария Захарова уточнила, что 1 и 2 августа сотрудники правоохранительных органов ЦАР при поддержке специалистов ООН провели осмотр места преступления и допросили свидетелей в городе Сибю и в селениях, возле которых произошло нападение.

Посольство РФ на следующей неделе ожидает от властей ЦАР новую информацию о ходе следствия по факту убийства трех российских журналистов.

При убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом.-0-