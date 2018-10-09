В МИД России видят возможности для повышения антитеррористического профиля ОБСЕ

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел России видит возможности для повышения антитеррористического профиля Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил сегодня на международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, на фоне пробуксовки многих других региональных форматов сотрудничества ОБСЕ сохраняет за собой роль форума для диалога и согласования решения по ключевым вопросам безопасности. "В этом плане считаем очень полезной площадкой ежегодные антитеррористические конференции ОБСЕ. Более того, на наш взгляд, есть еще возможности для повышения антитеррористического профиля организации. Прежде всего в рамках укрепления международного диалога, создания для него дополнительных механизмов", - сказал он.

Российская сторона намерена подготовить к предстоящему заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане соответствующие предложения и рассчитывает на поддержку других стран.

Олег Сыромолотов также высказал ряд критических замечаний в адрес ОБСЕ. Он отметил, что организация в плане контртеррористической деятельности часто тратит силы, время и ресурсы на продвижение второстепенных вопросов. "Нам не всегда понятна логика активности ОБСЕ в этой сфере, когда, являясь крупнейшим региональным межгосударственным форумом по вопросам коллективной безопасности, организация часто тратит силы, время и ресурсы на продвижение откровенно второстепенных тем", - сказал дипломат.

Он, в частности, заметил, что порой под предлогом наилучшего опыта в сфере противодействия насильственному экстремизму государствам навязываются некие международные стандарты, которые не имеют консолидированного одобрения, привлекаются так называемые независимые международные эксперты. "Именно так в России получаются опасные сценарии незаконного вмешательства во внутренние дела государства, которые только усугубляют угрозы экстремизма и терроризма", - считает Олег Сыромолотов.-0-