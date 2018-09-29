В Микронезии при аварийной посадке самолета на воду пропал пассажир

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет авиакомпании Air Niugini накануне совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Чуть позже компания сообщила, что недосчиталась одного из 36 пассажиров, сообщают РИА-Новости.

В заявлении компании на официальном сайте сказано, что местонахождение мужчины неизвестно. Ранее же сообщалось, что все 36 пассажиров рейса PX 073, а также 11 членов экипажа выжили и были эвакуированы из самолета.

"Мы работаем с местными властями, больницами и следователями, чтобы установить местонахождение этого пассажира", - говорится в сообщении.

Самолет национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini утром 28 сентября совершал рейс с острова Понпеи на остров Трук, но был вынужден пойти на аварийную посадку и упал в воду примерно в 150 м от взлетно-посадочной полосы.-0-