В мире должны быть решены конфликты и проблемы беженцев для достижения ЦУР - Али Ахмедов

25 октября, Баку /БЕЛТА - Trend/. В мире должны быть решены конфликты и проблемы беженцев, чтобы можно было достичь Целей устойчивого развития. Об этом заявил вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Азербайджана Али Ахмедов сегодня на Бакинском форуме по устойчивому развитию.

По его словам, самым важным условием является демонстрация лидерами всего мира своей политической воли. "Международное сообщество должно мобилизовать усилия, чтобы проблемы беженцев и вынужденных переселенцев, несправедливость, этнические чистки были устранены, чтобы к 2030 году можно было изменить мир", - сказал вице-премьер.

Али Ахмедов подчеркнул, что за эти годы Азербайджан смог снизить уровень бедности в стране с 50% до 5%, в республике открылось 2 млн рабочих мест. "Перемены, которые произошли в Азербайджане, отражаются не только в статистике, изменился весь облик Азербайджана. Баку стал современным городом, модернизировались все регионы страны", - отметил он.

Сегодня в Баку начал работу VI Международный гуманитарный форум "Сформируем новый мир и нового человека: креативность и развитие человека". В нем участвуют более 580 представителей из 86 стран и 24 международных организаций. Бакинский форум по устойчивому развитию проходит в рамках Международного гуманитарного форума.-0-