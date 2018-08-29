В Мьянме из-за прорыва плотины эвакуированы более 50 тыс. человек

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной Мьянме из-за прорыва плотины эвакуированы более 50 тыс. человек, сообщает Reuters.

По данным местных властей, вода, хлынувшая из-за плотины, затопила город Сва, а также несколько населенных пунктов в окрестностях. Подтопленной оказалась крупная автомагистраль, движение по ней временно перекрыто.

Данных о пострадавших пока не поступало.-0-