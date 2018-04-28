В Мюнхене сошел с рельсов грузовой поезд

В немецком городе Мюнхене сошел с рельсов локомотив и первые вагоны 400-метрового грузового поезда. Об этом сообщается на сайте Мюнхена.

В результате аварии повредились несколько вагонов состава, электрический кабель, шпалы, рельсы и другие объекты на участке железной дороги. Инцидент произошел на станции Мюнхен-Рием.

Состав с контейнерами направлялся в портовый город Бремерхафен (федеральная земля Бремен).

Причина происшествия пока устанавливается. Пострадавших нет. Материальный ущерб эксперты оценивают в несколько миллионов евро. Ремонтные работы на участке железной дороги планируют завершить в понедельник.