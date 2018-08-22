В Молдове будут давать гражданство за инвестиции

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Молдовы утвердило механизм предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Как сообщила пресс-служба Министерства экономики и инфраструктуры Молдовы, это позволит привлечь в экономику страны не менее 1,3 млрд евро до 2024 года.

В программе предоставления гражданства смогут участвовать лица, которые "не были обвинены Международным уголовным судом, не подвергались уголовному преследованию со стороны Интерпола, не являются потенциальной угрозой независимости и национальной безопасности Молдовы, не получали доходов от преступной деятельности и не были признаны виновными в совершении террористических преступлений".

Гражданину, обратившемуся за получением молдавского гражданства, предлагают внести безвозвратный взнос в Фонд государственных инвестиций для устойчивого развития - не менее 100 тыс. евро.

Если на получение гражданства претендует гражданин, имеющей жену (мужа) и детей, ему необходимо инвестировать не менее 250 тыс. евро в одну из стратегических отраслей республики (по усмотрению властей). В этом случае на гражданство могут претендовать и другие члены семьи.

В Брюсселе обеспокоены тем, что владельцами гражданства Молдовы могут стать граждане с сомнительной репутацией из разных стран. При получении молдавского гражданства они получат право въезда в Евросоюз без виз.-0-