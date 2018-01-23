В Молдове два человека умерли из-за морозов

23 января, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В Молдове морозы привели к гибели двух человек, более 160 человек обратились за медицинской помощью с переломами или травмами, полученными после падения из-за гололеда.

Два человека без сознания были обнаружены на улице в Фалештском районе и районе Анений Ной. К моменту прибытия врачей состояние этих людей было крайне тяжелым, по дороге в больницу они умерли.

Как уточнил пресс-секретарь столичного Института скорой помощи Петр Кравец, из общего числа пострадавших 44 человека были госпитализированы, 14 пациентам потребовалось срочное хирургическое вмешательство. "Больше всего пострадало пожилых людей, которые получили травмы при падении во дворах жилых домов или на улице", - сказал он.-0-