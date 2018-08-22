В Молдове в ДТП с туристическим автобусом погибли три человека

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молдове туристический автобус, который следовал по маршруту Кишинев-Затока, столкнулся с трактором и автомобилем Peugeot. Погибли три человека, еще 13 потребовалась медицинская помощь, сообщает молдавский телеканал TV8.
Отмечается, что на борту автобуса был 41 пассажир. Двое погибших в ДТП были пассажирами Peugeot и один - пассажиром автобуса. Несовершеннолетний, находившийся в легковом автомобиле, был госпитализирован для интенсивной терапии после серьезных травм.
Все обстоятельства ДТП выясняются правоохранительными органами.-0-
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