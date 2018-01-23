В Москве аэроэкспресс насмерть сбил двух человек

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аэроэкспресс насмерть сбил двух человек в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

На станции Тимирязевская аэроэкспрессом были смертельно травмированы двое мужчин, их личности пока не установлены. Согласно предварительной информации, мужчины пытались перебежать пути по настилу впереди приближающегося экспресса.

На месте инцидента работают сотрудники транспортной полиции.-0-