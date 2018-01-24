В Москве автомобиль вылетел на остановку в результате ДТП

По меньшей мере один человек погиб и пятеро получили ранения разной степени тяжести в результате инцидента, случившегося на проспекте Мира в российской столице. Об этом сообщили информагентства.
Кроссовер вынесло на остановку общественного транспорта, расположенную возле дома №68 по проспекту Мира. Один из случайных прохожих погиб на месте, пять человек обратились за помощью к медикам.
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое других - в состоянии средней тяжести.
На месте происшествия работает полиция и спасатели. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением и находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в багажнике внедорожника обнаружили труп мужчины.
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