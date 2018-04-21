В Москве бушует непогода - очевидцы рассказывают о 12 пострадавших

В Москве во второй половине дня разразился небывалый ураган. На Сумской улице на юго-западе Москвы упало дерево - пострадали три человека, в том числе трехмесячный ребенок. Они доставлены в московские больницы. Об этом сообщает ТАСС.

Состояние малыша удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии.

Еще утром в субботу городское управление МЧС по Москве выдало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В российской столице объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы, штормового ветра до 25 м/с и резкого понижения температуры воздуха.

Городские службы спасения приведены в полную готовность.

Гидрометцентр России также распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье.