В Москве бушует непогода - очевидцы рассказывают о 12 пострадавших

В Москве во второй половине дня разразился небывалый ураган. На Сумской улице на юго-западе Москвы упало дерево - пострадали три человека, в том числе трехмесячный ребенок. Они доставлены в московские больницы. Об этом сообщает ТАСС.
Состояние малыша удовлетворительное, он находится в Морозовской больнице. Двое взрослых тоже в удовлетворительном состоянии.
Еще утром в субботу городское управление МЧС по Москве выдало экстренное предупреждение об ухудшении погоды. В российской столице объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы, штормового ветра до 25 м/с и резкого понижения температуры воздуха.
Городские службы спасения приведены в полную готовность.
Гидрометцентр России также распространил экстренное предупреждение о сильном ветре с порывами до 25 м/с в Москве и нескольких областях Центрального федерального округа во второй половине дня в субботу и ночью в воскресенье.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4702 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0035 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2694 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN