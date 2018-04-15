В Москве частично обрушилось реконструируемое здание

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве частично обрушилось шестиэтажное реконструируемое здание 1916 года постройки, сообщают информагентства.

У здания обвалилась наружная стена. По информации городских властей, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что из соседнего жилого дома были эвакуированы 26 человек. Люди временно размещены в автобусах "Мосгортранса". В районе инцидента движение перекрыто.-0-