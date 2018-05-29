В Москве до конца года введут 15 станций метро

29 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. До конца 2018 года в Москве введут в эксплуатацию 15 станций метро. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В этом году у нас Год метро. В Год метро мы должны сдать 24 станции, из которых мы девять станций уже сдали, три депо, один вестибюль", - сказал он.

По словам Марата Хуснуллина, к 2025 году протяженность линии метрополитена будет практически удвоена. При этом, отметил заммэра Москвы, изначально планировалось увеличить протяженность лишь на 30%.

"У нас очень удачно прошел проект МЦК. Сейчас мы очень активно строим Большую кольцевую линию. Это самая большая кольцевая линия в мире - почти 70 км, 31 станция. Новая задача, которую сейчас мэр поставил - это в рамках развития МЦК и железных радиальных дорог - сделать новый транспортный каркас на базе железных дорог полностью интегрированным с метро, с улично-дорожной сетью", - отметил он.-0-