В Москве из-за погодных условий отменили и задержали более 50 авиарейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 авиарейсов. Причиной тому стал сильный ураган, который бушует над российской столицей.

В Домодедово шесть рейсов отменено, девять задержано. Во Внуково задержали 22 рейса, в Шереметьево - 16.

Синоптики прогнозируют усиление ветра ночью. До сих пор ураган уже наделал много бед – он валил деревья, срывал крыши. В Чертаново ветер вырывал окна и рамы, на дорогах валил дорожные знаки.

СМИ сообщают о 20 пострадавших и трех жертвах стихии: погибли двое взрослых и 13-летняя девочка.

Оранжевый уровень опасности в Москве и Центральном федеральном округе продлен и на воскресенье, 22 апреля.