В Москве из-за погодных условий отменили и задержали более 50 авиарейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 50 авиарейсов. Причиной тому стал сильный ураган, который бушует над российской столицей.
В Домодедово шесть рейсов отменено, девять задержано. Во Внуково задержали 22 рейса, в Шереметьево - 16.
Синоптики прогнозируют усиление ветра ночью. До сих пор ураган уже наделал много бед – он валил деревья, срывал крыши. В Чертаново ветер вырывал окна и рамы, на дорогах валил дорожные знаки.
СМИ сообщают о 20 пострадавших и трех жертвах стихии: погибли двое взрослых и 13-летняя девочка.
Оранжевый уровень опасности в Москве и Центральном федеральном округе продлен и на воскресенье, 22 апреля.
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