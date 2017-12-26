В Москве мужчина пытался взять кредит на умершую мать, переодевшись в женскую одежду

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве мужчина устроил "карнавал", чтобы взять кредит. Как сообщает ТАСС, правоохранители российской столицы задержали мужчину, который переоделся в женскую одежду и пытался получить в банке кредитную карту по документам своей умершей матери.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве отметили, что с заявлением о мошенничестве обратился сотрудник одной из кредитных организаций. Он рассказал, что в офис организации зашел посетитель в женской одежде и предъявил паспорт на имя 65-летней женщины для оформления кредитной карты. Внешний вид клиента и предъявленный им документ вызвал подозрения у работников организации, поэтому они вызвали полицию.
Подозреваемый был задержан, им оказался 39-летний житель Москвы. В его отношении возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.-0-
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