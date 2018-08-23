В Москве неизвестный стрелял в сотрудников полиции

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный напал на сотрудников полиции в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Москве.

"В 20:00 мск по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 43 неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве, один из полицейских получил ранение", - говорится в сообщении. На этот момент сообщается, что полицейский был ранен в ногу, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате не только один из полицейских, но и нападавший был ранен. С ранением он госпитализирован.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего. Переулок Сивцев Вражек полностью перекрыт.

По версии следствия, мужчина беспричинно открыл стрельбу по проходившим мимо него и находящимся при исполнении своих обязанностей полицейским.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").-0-