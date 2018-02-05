В Москве объявлено свободное посещение школ из-за снегопада

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в связи с сильным снегопадом, который обрушился на столицу накануне, посещение школ объявлено свободным. Об этом он написал в своем Twitter, сообщают информагентства.

Ученики московских школ, которые не пойдут в понедельник, 5 февраля, на занятия, смогут получить консультации в дистанционном режиме. "Родители учащихся и воспитанников вправе сами принять решение о посещении их детьми учебных занятий. При этом все образовательные учреждения города работают в обычном режиме", - проинформировали в департаменте образования Москвы.

Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной. Лучше по возможности воздержаться от поездок на личных авто. Посещение школ объявляем свободным. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) February 4, 2018

В Центре организации дорожного движения Правительства Москвы РБК сообщили, что снег продолжит идти в понедельник в течение всего дня. "В Москве продолжается метель, идет сильный и мокрый снег, местами на дорогах образовались снежные заносы. В свою очередь службы эксплуатации технических средств организации дорожного движения ЦОДД готовы в усиленном режиме ликвидировать последствия стихии: рабочие оперативно устраняют неисправности дорожных знаков и светофорных объектов", - говорится в сообщении ЦОДД.

Снегопад накрыл Московский регион накануне и уже стал рекордным за всю историю метеонаблюдений. Высота сугробов в Москве к утру 4 февраля достигла 43 см. Гидрометцентр объявил из-за непрекращающегося снегопада штормовое предупреждение. За прошедшие сутки коммунальные службы вывезли с улиц российской столицы порядка 960 тыс. куб. м снега. Власти города рассказали о гибели человека из-за падения дерева и обрыва линии электропередачи.-0-