30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Москве пройдет прощание с известным писателем Владимиром Войновичем, сообщают информационные агентства.

Церемония запланирована на 11 часов в Центральном доме литераторов. Позднее писателя похоронят на Троекуровском кладбище.

Прозаик, драматург и поэт Владимир Войнович скончался от сердечного приступа в возрасте 86 лет. Он известен благодаря таким работам, как "Степень доверия", "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Претендент на престол", "Перемещенное лицо", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда", "Портрет на фоне мифа" и "Автопортрет. Роман моей жизни". Его книги переведены на 30 языков. -0-