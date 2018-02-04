В Москве сильнейший снегопад - есть погибший и пострадавшие

В Москве за выходные выпало более 100% месячной нормы осадков. Об этом сообщает ряд российских изданий.

С утра вчерашнего дня в московском регионе выпало 38 см снега, что уже превышает февральскую норму. Количество снега будет с каждым днем лишь увеличиваться. К концу понедельника, 5 февраля, по прогнозам, выпадет еще 15-20 см осадков.

Синоптики сообщают, что подобные снегопады бывают раз в сто лет. Отмечается, что из-за разгулявшейся стихии погиб один человек, есть пострадавшие.-0-