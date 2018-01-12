В Москве суд отправил водителя автобуса, въехавшего в подземный переход, под домашний арест

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Басманный суд отправил под домашний арест Виктора Тихонова - водителя автобуса, который въехал в пешеходный переход на ст.м. "Славянский бульвар" в Москве, сообщает ТАСС.

"ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Прошу не арестовывать меня и направить под домашний арест", - обратился обвиняемый к суду. Он не признал вину и просил оставить возможность общаться с двумя малолетними внуками.

Данную просьбу суд удовлетворил. "В удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, удовлетворить ходатайство защиты, поддержанное представителем прокуратуры, о заключении Тихонова под домашний арест", - огласил постановление судья.

Виктор Тихонов будет находиться под домашним арестом до 25 февраля.

Ходатайство защиты поддержал прокурор. Он посчитал чрезмерным заключение мужчины под стражу в связи с тем, что ему вменяется преступление средней тяжести, совершенное по неосторожности. "Прокуратура считает преждевременным заключение Тихонова под стражу до получения результатов комплексной технической экспертизы", - сказал прокурор.

По версии следствия, Тихонов нарушил правила дорожного движения и в результате не справился с управлением. В своих показаниях он заявил о неисправности автобуса.

В свою очередь следствие с участием изготовителя автобуса проверило техническое состояние транспортного средства и пришло к выводу о его исправности. Результаты комплексной технической экспертизы следствием пока не получены.

Водитель московского автобуса, въехавшего в переход, в суде отверг обвинения "ДТП произошло по техническим причинам автобуса. Прошу не арестовывать меня и направить под домашний арест", - сказал Тихонов, доставленный в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 25 декабря возле ст.м. "Славянский бульвар" рейсовый автобус въехал в многолюдный подземный переход. Погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 10 пострадали. Тихонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц") и ч.3 ст.238 ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") УК РФ.-0-