В Москве украли барокамеру, в которой готовились к полету первые космонавты

Из Московского музея космонавтики украли барокамеру, в которой, вероятно, готовились к полету Юрий Гагарин и Герман Титов. Об этом сообщает ряд российских изданий.
Барокамера находилась в день кражи в реставрационном цехе на предприятии в Строгино. Там должны были оценить ее технические характеристики, а также подтвердить или опровергнуть тот факт, что в этой барокамере готовились к полету первые советские космонавты Юрий Гагарин и Герман Титов. Однако сделать это эксперты не успели.
Аппарат украли во время проведения процесса атрибуции – ученые выясняли место и время изготовления, материал, кто сконструировал оборудование и какие люди с ним связаны. Заявление в полицию поступили от одного из сотрудников музея. Возбуждено уголовное дело.
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