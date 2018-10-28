В Москве украли картину Левитана за 2 млн российских рублей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве украли подлинник картины "Последний снег" художника Левитана. Страховая стоимость полотна - $30 тыс (2 млн российских рублей), сообщает телеканал МИР24.

Столичный бизнесмен передал картину арт-дилеру. Тот передал ее эксперту и попросил найти покупателя. Эксперт картину забрал и пропал. Картина до сих пор не найдена.

В 2014 году были украдены четыре картины Левитана из музея-заповедника в Ивановской области.

Исаак Левитан - известный мастер "пейзажа настроения".-0-