В Москве украли картину Левитана за 2 млн российских рублей

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве украли подлинник картины "Последний снег" художника Левитана. Страховая стоимость полотна - $30 тыс (2 млн российских рублей), сообщает телеканал МИР24.
Столичный бизнесмен передал картину арт-дилеру. Тот передал ее эксперту и попросил найти покупателя. Эксперт картину забрал и пропал. Картина до сих пор не найдена.
В 2014 году были украдены четыре картины Левитана из музея-заповедника в Ивановской области.
Исаак Левитан - известный мастер "пейзажа настроения".-0-
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