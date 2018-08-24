В Москве умер стрелявший в полицейских мужчина

24 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Мужчина, стрелявший в полицейских в Москве, умер от огнестрельного ранения в голову, сообщили в правоохранительных органах.

Личность нападавшего установлена. Это 31-летний уроженец одного из сел Баксанского района Кабардино-Балкарии Ренат Кунашев.

Как сообщалось, вечером 23 августа в Москве по адресу переулок Сивцев Вражек, дом 43 неизвестный открыл огонь по двум сотрудникам полиции полка по охране дипломатических представительств ГУ МВД России по Москве, один из полицейских получил ранение. Сотрудники полиции открыли ответный огонь из табельного оружия, в результате нападавший был ранен и после госпитализирован.

По версии следствия, мужчина беспричинно открыл стрельбу по проходившим мимо него и находящимся при исполнении своих обязанностей полицейским.-0-