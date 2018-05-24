В Москве вооруженный мужчина взял в заложники семью

Вечером 24 мая в одной из квартир на улице Молостовых в Москве вооруженный мужчина захватил в заложники семью из трех человек.

Подозреваемый — 57-летний житель Москвы. На своей странице в соцсети он обвиняет в бездействии сотрудников полиции, рассказывает, что не единожды обращался в полицию, но безрезультатно. Якобы один из родственников продал свою долю в его квартире, превратив таким образом жилье в "коммуналку". Гражданин считает, что стал жертвой "черных риэлторов".

По предварительной информации, сын гражданина продал свою часть квартиры семье, которую злоумышленник взял в заложники.

Ситуация завершилась освобождением заложников. Глава семьи умер от огнестрельных ранений. Женщина и ребенок, которых удерживал вооруженный, госпитализированы в одну из московских клиник.