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В Мозамбике гора мусора обрушилась на дома: 17 человек погибли

В мире 19.02.2018 | 20:44

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Мозамбика Мапуту 17 человек погибли из-за обрушения на дома горы мусора, сообщают информагентства.

В результате происшествия несколько зданий оказались повреждены и разрушены. Некоторые жители успели покинуть дома.

По предположениям местных властей, под завалами мусора до сих пор могут находиться люди. Число жертв трагедии, возможно, увеличится.-0-

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Трагедия случилась рано утром около городской свалки. Верхняя часть горы мусора скатилась вниз по склону и обрушилась на находящиеся поблизости дома трущобного квартала.

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Мозамбик, смерть
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