В Мозамбике гора мусора обрушилась на дома: 17 человек погибли

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Мозамбика Мапуту 17 человек погибли из-за обрушения на дома горы мусора, сообщают информагентства.

В результате происшествия несколько зданий оказались повреждены и разрушены. Некоторые жители успели покинуть дома.

По предположениям местных властей, под завалами мусора до сих пор могут находиться люди. Число жертв трагедии, возможно, увеличится.-0-