В Мурманской области при сходе лавины погиб турист

В Мурманской области при сходе лавины погиб один человек. Об этом сообщает ряд российских изданий.
В Хибинах группа лыжников попала под лавину, было найдено тело одного погибшего. Сообщается, что туристы катались на необорудованном склоне горы. На данный момент уточняется общее число туристов, попавших под лавину, и количество пострадавших.
Поиски людей проводили спасатели из Кировска. По факту гибели человека сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.-0-
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