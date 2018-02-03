В Мурманской области при сходе лавины погиб турист

В Мурманской области при сходе лавины погиб один человек. Об этом сообщает ряд российских изданий.

В Хибинах группа лыжников попала под лавину, было найдено тело одного погибшего. Сообщается, что туристы катались на необорудованном склоне горы. На данный момент уточняется общее число туристов, попавших под лавину, и количество пострадавших.

Поиски людей проводили спасатели из Кировска. По факту гибели человека сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.-0-