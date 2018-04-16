В Нальчике загорелся центральный рынок

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нальчике сегодня загорелся центральный рынок, площадь пожара составляет более 2 тыс. кв.м, сообщают информагентства со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациями России по Кабардино-Балкарии.

Пожару, который охватывает два павильона, присвоен третий уровень сложности. Возгорание произошло в одном из киосков. Первоначально огонь распространился на площади 600 кв.м. На месте развернут штаб. В ликвидации пожара задействованы 70 человек и 13 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.-0-