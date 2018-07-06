6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Непале грузовик упал с горной дороги, погибли 20 человек, сообщают информагентства.
ДТП произошло в непальском районе Мустанг. Водитель грузового транспорта перевозил дорожных рабочих. На гравии машина потеряла управление и упала с высоты 50 м. На месте происшествия погибли 20 человек, 12 - ранены. Трое из пострадавших были доставлены в медучреждение на военном вертолете.-0-
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