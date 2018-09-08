В Непале упал вертолет, 6 человек погибли

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет компании Altitude Air потерпел крушение в центре Непала, шесть человек погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

В аварии погибли пять граждан Непала и гражданин Японии. Спасательная операция велась в сложных погодных условиях.

Вертолет с семью пассажирами на борту утром 8 сентября вылетел из населенного пункта Самагон в международный аэропорт Трибхуван столицы Непала Катманду. Вскоре после этого связь с воздушным судном пропала. Позже стало известно о крушении борта.-0-