В Нидерландах эвакуировали пассажиров самолета из-за письма о бомбе

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аэропорту города Эйндховен (Нидерланды) пассажиров самолета авиакомпании Ryanair эвакуировали из-за поступившего письма о бомбе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Королевскую военную полицию Нидерландов.
Инцидент произошел в ночь на 10 июля. Самолет должен был выполнять рейс FR1108 в столицу Шотландии - Эдинбург. Однако служба безопасности аэропорта нашла письмо с угрозами взрыва на борту авиалайнера. Кинологи обследовали самолет и убедились, что тревога оказалась ложной, на борту не было бомбы.
Аэропорт из-за ЧП не был закрыт, однако все рейсы, готовящиеся в это время к вылету, были задержаны.-0-
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