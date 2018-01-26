В Нидерландах проведут массовый ДНК-тест для раскрытия убийства 20-летней давности

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший в истории Нидерландов ДНК-тест будет проведен для выявления лиц, которые имеют отношение к убийству 11-летнего мальчика в 1998 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что 21,5 тыс. мужчин в возрасте от 18 до 75 лет получат приглашение добровольно сдать образцы и тем самым помочь в расследовании убийства.

11-летний Ники Ферстаппен пропал из летнего лагеря, расположенного вблизи от голландского города Маастрихт, в ночь с 9 на 10 августа 1998 года. Спустя день полиция нашла рядом с лагерем тело ребенка со следами насильственной смерти. Найти убийцу по горячим следам правоохранителям не удалось. Расследование было возобновлено пять лет назад, так как современные технологии позволили выявить следы ДНК на теле и одежде мальчика, которые могут принадлежать убийце.

Массовый ДНК-тест является последней возможностью установить родственников преступника и через них выйти на самого убийцу, говорят в полиции. Планируется, что сбор и изучение образцов ДНК займет от 6 до 12 месяцев.-0-