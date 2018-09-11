В Нигерии взорвалась цистерна с газом: 35 погибших, сотни раненых

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цистерна с газом взорвалась в Нигерии, погибли как минимум 35 человек, число раненых идет на сотни, сообщает Reuters.

Инцидент произошел на автозаправочной станции в штате Насарава. Цистерна взорвалась во время перекачки газа в хранилище станции. Причины взрыва пока неизвестны.

По словам представителя службы по чрезвычайным ситуациям Нигерии, подтверждена гибель 35 человек, точное количество раненых пока не называется.-0-