В Нигерии взорвалась цистерна с газом: 35 погибших, сотни раненых

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цистерна с газом взорвалась в Нигерии, погибли как минимум 35 человек, число раненых идет на сотни, сообщает Reuters.
Инцидент произошел на автозаправочной станции в штате Насарава. Цистерна взорвалась во время перекачки газа в хранилище станции. Причины взрыва пока неизвестны.
По словам представителя службы по чрезвычайным ситуациям Нигерии, подтверждена гибель 35 человек, точное количество раненых пока не называется.-0-
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