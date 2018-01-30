В Нигерии в ДТП погибли около двух десятков человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса неподалеку от столицы страны Абуджи. Транспортное средство, рассчитанное на 16 человек, перевозило 30 человек.

Водитель не справился с управлением ввиду перегруженности автобуса и врезался в грузовик.

17 человек погибли на месте, еще трое скончались позднее, а семь человек госпитализировали.