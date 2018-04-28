28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,1, данных о жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщает ТАСС.

Эпицентр землетрясения находился в 16 км к западу от города Пуэрто-Сандино и залегал на глубине 43 км. Подземные толчки были ощутимы почти по всему тихоокеанскому побережью Никарагуа и вызвали тревогу у населения.-0-