28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Никарагуа произошло землетрясение магнитудой 5,1, данных о жертвах и разрушениях пока не поступало, сообщает ТАСС.
Эпицентр землетрясения находился в 16 км к западу от города Пуэрто-Сандино и залегал на глубине 43 км. Подземные толчки были ощутимы почти по всему тихоокеанскому побережью Никарагуа и вызвали тревогу у населения.-0-
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