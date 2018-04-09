В Никарагуа за пять дней лесной пожар уничтожил 700 га леса

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На протяжении пяти дней лесной пожар бушует в биорезерве "Индио Маис", расположенном на юго-востоке Никарагуа. Огонь полностью уничтожил растительность на территории площадью 700 га, сообщает ТАСС.

В тушении пожара задействованы более 500 военнослужащих воздушных и сухопутных войск. Наряду с армейскими подразделениями в ликвидации огня участвуют 120 пожарных.

Несмотря на принимаемые меры, остановить распространение пожара пока не удается. Главной проблемой является то, что на территории "Индио Маис" растут пальмы йолильялес, содержащие большое количество масла.

Биорезерв "Индио Маис", находящийся на границе Никарагуа с Коста-Рикой, занимает площадь более 2,6 тыс.кв.км. Он известен богатым разнообразием флоры и фауны. Некоторые из обитателей "Индио Маис" находятся под угрозой исчезновения.-0-