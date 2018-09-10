В Николаевской области мужчина стрелял по детям

10 сентября, Новая Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В городе Новая Одесса на Николаевщине мужчина стрелял по детям из самодельного устройства, ранены трое. Об этом сообщил отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Николаевской области.
"Около 17.00 9 сентября поступило сообщение о том, что в городе Новая Одесса 68-летний местный житель выстрелил из самодельного устройства по детям, которые игрались. В результате выстрела были травмированы 12-летний мальчик и две девочки в возрасте 9 и 5 лет", - отметили в ведомстве.
Мальчик после ранения находится в медицинском учреждении, его состояние оценивается как тяжелое. Двое других детей позже были отпущены на амбулаторное лечение.
Отмечается, что злоумышленник также получил телесные повреждения.
Начато уголовное производство по ч.2 ст. 5 п. .2, ч. ст. 15 УК Украины "Покушение на умышленное убийство", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.-0-
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