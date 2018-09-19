В Нижегородской области России упал МиГ-31

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 потерпел сегодня крушение в Нижегородской области России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Нижегородской области.
Уточняется, что ЧП произошло вблизи города Кулебаки. Самолет упал в лесном массиве, разрушений на земле нет.
По информации "РИА Новости", оба летчика катапультировались.-0-
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