5 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Нижнем Новгороде эвакуировали жильцов дома из-за операции по задержанию преступника, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В пятницу в Нижнем Новгороде при проверке документов неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.
"С учетом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия", - рассказали в ведомстве. В результате боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения.
Личность нападавшего устанавливается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4213 BYN
|2.417 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.0234 BYN
|2.0195 BYN
|2.024 BYN
|RUB
|3.199 BYN
|3.19 BYN
|3.2 BYN