5 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. В Нижнем Новгороде эвакуировали жильцов дома из-за операции по задержанию преступника, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

В пятницу в Нижнем Новгороде при проверке документов неизвестный совершил вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов, а затем скрылся в подъезде жилого дома по улице Академика Павлова и забаррикадировался в одной из квартир.

"С учетом опасности ситуации адрес был блокирован сотрудниками спецназа ФСБ России и органами полиции, жильцы эвакуированы. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь из автоматического оружия", - рассказали в ведомстве. В результате боестолкновения он был нейтрализован, трое сотрудников получили ранения.

Личность нападавшего устанавливается.-0-