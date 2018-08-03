В Нью-Дели из мастерской по изготовлению париков похитили 200 кг волос

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Дели (Индия) из мастерской по изготовлению париков похитили 200 кг волос, сообщают информагентства.

Неизвестные, притворившись клиентами, пришли в мастерскую, после чего, угрожая владельцу пистолетом, похитили волосы. Похитители забрали как готовые парики, так и материал для их изготовления.

Такой вид преступлений в Индии не является редкостью. Экспорт париков и волос для их изготовления составляет ежегодно около $300 млн.-0-