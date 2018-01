В Нью-Йорке ожидается снежная буря

4 января, Минск /БЕЛТА-ТАСС/. Школы в городе Нью-Йорк будут закрыты в четверг в связи с надвигающейся снежной бурей. Об этом 3 января заявил мэр города Билл де Блазио.

"Школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг 4 января из-за снежной бури", - говорится в сообщении на странице мэра в Twitter.

Как отметил де Блазио, наиболее мощный снегопад придется на утро четверга. "Мы ожидаем от 4 до 6 дюймов осадков (от 10 до 15 см), но может выпасть и от 9 до 12 дюймов (от 23 до 30 см), - написал он. - Каждый должен воспринимать эти погодные условия очень серьезно".

We are expecting a snowstorm to start tonight that continues through tomorrow night. The heaviest snowfall will be tomorrow morning, right around the morning rush hour. We're expecting 4-6 inches, but it could be as much as 9-12 inches. pic.twitter.com/atfQjV3Njv