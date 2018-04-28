В Нью-Йорке предлагают запретить полиэтиленовые пакеты

В американском штате Нью-Йорк планируют ввести запрет на полиэтиленовые пакеты, сообщает ТАСС. Сейчас решение обсуждается и может вступить в силу уже в следующем году.

Отмечается, что это нацелено предотвращение распространения пластиковых пакетов, которые наносят вред окружающей среде.

Под запрет не попадут только пакеты, которые используются для упаковки сырого мяса, рыбы или птицы, пакеты для продажи сыпучих продуктов и фруктов, сумок для еды на вынос, мешков для мусора, одежды и некоторых других. Ранее планировалось ввести сбор в пять центов на каждый одноразовый пакет. Но законопроект заблокировали.