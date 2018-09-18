В Нью-Йорке завершила работу 72-я сессия Генассамблеи ООН

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке 17 сентября завершилась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, ее председатель Мирослав Лайчак передал полномочия своей преемнице - Марии Фернанде Эспиносе, сообщает Центр новостей ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед делегатами, отметил, что прошедший год был чрезвычайно насыщенным. В частности, удалось обсудить целый ряд важных вопросов: от изменения климата и нетерпимости до разоружения и социального развития. Тем самым, по словам генсека, была продемонстрирована важная роль Генеральной Ассамблеи как форума, где решается весь спектр насущных мировых проблем и задач. Антониу Гутерриш также заявил, что члены Генассамблеи приняли ряд важных решений в области реформы самой ООН.

Генеральный секретарь ООН также отметил большой вклад в работу организации председателя 72-й сессии Мирослава Лайчака.

Сам Мирослав Лайчак отметил, что одним из самых важных моментов за прошедший год стало потепление в отношениях КНДР и Республики Корея. Особо важным достижением он также считает согласование Глобального договора по миграции, который планируется принять в начале новой, 73-й, сессии. "Этот процесс проходил на протяжении почти двух лет, - заявил Мирослав Лайчак. - Но мы были в состоянии сохранить конструктивный характер, хотя вопрос миграции - это вопрос, который разделяет государства".

Принимая эстафету Мария Фернанда Эспиноса, бывший министр иностранных дел Эквадора, в качестве приоритета выделила укрепление многостороннего сотрудничества и оживление работы ООН. В числе других приоритетов дипломат выделила равноправие полов, миграцию, окружающую среду, права людей с ограниченными возможностями, мир и безопасность, обновление системы ООН и экономический рост.

Мария Эспиноса - четвертая женщина на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН за 73 года и первая латиноамериканка, занявшая эту должность. Она говорит, что это и честь, и большая ответственность для нее. "Женщины, наделенные властью или серьезной ответственностью, должны прилагать вдвое больше усилий, поскольку от нас ждут большего. И я думаю, в мире, которым все еще руководят мужчины, это непросто, потому что тебе нужно доказать всем, что ты способна справиться со своей задачей", - сказала Мария Эспиноса.

Генеральная Ассамблея ООН - наиболее представительный орган этой организации, в нее входят делегации всех стран - членов ООН. 73-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открывается 18 сентября.-0-