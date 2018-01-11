В номере ледяного отеля в Канаде вспыхнул пожар

По сообщениям информагентств, в ледяном отеле Hotel de Glace, расположенном в канадской провинции Квебек, возник пожар.

Очевидцы обратили внимание на пламя, вспыхнувшее в одном из номеров гостиницы. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Владелец отеля заявил, что вначале не поверил, что в "царстве льда" мог произойти пожар. Помещение закрыли на несколько суток.

В результате три человека доставили в больницу с симптомами отравления дымом. Их жизни ничего не угрожает.