В номере ледяного отеля в Канаде вспыхнул пожар

По сообщениям информагентств, в ледяном отеле Hotel de Glace, расположенном в канадской провинции Квебек, возник пожар.
Очевидцы обратили внимание на пламя, вспыхнувшее в одном из номеров гостиницы. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Владелец отеля заявил, что вначале не поверил, что в "царстве льда" мог произойти пожар. Помещение закрыли на несколько суток.
В результате три человека доставили в больницу с симптомами отравления дымом. Их жизни ничего не угрожает.
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