В Новой Зеландии планируют ввести туристический налог

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Новой Зеландии планирует ввести туристический налог. Об этом пишет The Guardian.
Взимать специальный сбор планируется с иностранных путешественников, составит он от 25 до 35 новозеландских долларов (около $17-24). Действовать налог начнет, как ожидается, с середины 2019 года.
Освобождены от налога будут лишь австралийцы и граждане большинства стран Форума тихоокеанских островов.
Согласно подсчетам властей, государство получит в первый год взимания нового налога порядка 80 млн новозеландских долларов. Вырученные средства планируют направить на развитие туристической отрасли и на охрану природы.
Также сообщается, что с ноября 2018 года увеличится стоимость визы в Новую Зеландию.
В последние годы значительно вырос поток туристов в страну: ежегодно Новую Зеландию посещают около 3,8 млн иностранцев.-0-
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