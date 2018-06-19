В Новой Зеландии планируют ввести туристический налог

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Новой Зеландии планирует ввести туристический налог. Об этом пишет The Guardian.

Взимать специальный сбор планируется с иностранных путешественников, составит он от 25 до 35 новозеландских долларов (около $17-24). Действовать налог начнет, как ожидается, с середины 2019 года.

Освобождены от налога будут лишь австралийцы и граждане большинства стран Форума тихоокеанских островов.

Согласно подсчетам властей, государство получит в первый год взимания нового налога порядка 80 млн новозеландских долларов. Вырученные средства планируют направить на развитие туристической отрасли и на охрану природы.

Также сообщается, что с ноября 2018 года увеличится стоимость визы в Новую Зеландию.

В последние годы значительно вырос поток туристов в страну: ежегодно Новую Зеландию посещают около 3,8 млн иностранцев.-0-