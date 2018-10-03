В Новой Зеландии приезжих обязали предоставлять на таможне мобильный телефон для обыска

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новой Зеландии вступил в силу закон, согласно которому путешественники обязаны предоставлять свой мобильный телефон для обыска во время таможенного досмотра. Тем, кто откажется обеспечить доступ к своему устройству, может быть предъявлен штраф в размере $3,2 тыс., сообщает американская служба новостей CNN.
Новый закон предполагает, что приезжие по просьбе сотрудника таможенной службы должны разблокировать свой мобильный телефон и передать его для осмотра. В случае неповиновения гаджет может быть конфискован, а его владельцу предъявлен штраф.
По мнению новозеландских властей, подобное нововведение вызвано необходимостью, поскольку в настоящее время запрещенная информация хранится и передается, как правило, в электронном виде. С другой стороны, местные правозащитники усматривают в принятом законе посягательство на частную жизнь.-0-
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