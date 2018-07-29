В Новом Орлеане неизвестные открыли стрельбу возле офиса: трое погибших

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США неизвестные открыли стрельбу возле офисного здания, три человека погибли, еще семеро были ранены, сообщают информагентства.
Инцидент произошел вечером 28 июля в Новом Орлеане. По предварительной информации, двое неизвестных открыли огонь у офисного здания на проспекте Клейборн. У одного из них было ружье, второй стрелял из пистолета. После нападения преступники скрылись.
Раненые доставлены в медицинские учреждения. Полицейские устанавливают личности нападавших и их мотивы.-0-
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