В Новосибирской области учащийся колледжа ранил однокурсника и покончил с собой

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсник филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина в городе Барабинск (Новосибирская область, Россия) во время занятий выстрелил в однокурсника, после чего покончил с собой, сообщают информагентства.

Инцидент произошел утром 10 мая. Пока не сообщается, что стало причиной стрельбы. Получивший огнестрельное ранение доставлен в больницу, сейчас его оперируют. Кроме того, трое учащихся, находящихся во время стрельбы в аудитории, выпрыгнули из окна и получили переломы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы.-0-