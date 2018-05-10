В Новосибирской области учащийся колледжа ранил однокурсника и покончил с собой

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первокурсник филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина в городе Барабинск (Новосибирская область, Россия) во время занятий выстрелил в однокурсника, после чего покончил с собой, сообщают информагентства.
Инцидент произошел утром 10 мая. Пока не сообщается, что стало причиной стрельбы. Получивший огнестрельное ранение доставлен в больницу, сейчас его оперируют. Кроме того, трое учащихся, находящихся во время стрельбы в аудитории, выпрыгнули из окна и получили переломы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.
В связи с происшествием возбуждено уголовное дело, назначены судебные экспертизы.-0-
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