В Одессе не привитых от кори детей будут учить онлайн

15 января, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В школах Одессы с 15 января начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых не допускают к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.

"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и т.п.", - сказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Ссылки на видеоуроки будут публиковать на страницах горсовета в Facebook и на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua.-0-