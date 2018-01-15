В Одессе не привитых от кори детей будут учить онлайн

15 января, Одесса /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В школах Одессы с 15 января начнут внедрять практику видеоуроков для детей, которых не допускают к школьным занятиям из-за отсутствия прививок от кори.
"Это будет полноценный урок в классе, который учитель будет вести для виртуальной аудитории, используя наглядные материалы, классную доску и т.п.", - сказала директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.
Ссылки на видеоуроки будут публиковать на страницах горсовета в Facebook и на официальном сайте департамента osvita-omr.gov.ua.-0-
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