В особняке Билла и Хиллари Клинтон вспыхнул пожар

Ряд независимых источников подтвердил, что в доме четы Клинтонов, расположенном в городке Чаппаква, штат Нью-Йорк, вспыхнул пожар. Вызов поступил непосредственно из здания, однако Клинтоны в это время не находились дома.
Известно, что пламя удалось локализовать и потушить, при этом никто не пострадал.
Клинтоны приобрели особняк после ухода Билла с поста президента США в 1999 году. Он обошелся в 1,7 млн долларов. На сегодня он стоит 2,5 млн, поскольку Клинтоны выкупили у соседей их четырехэтажное строение и таким образом увеличили занимаемую площадь.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3814 BYN
|2.38 BYN
|2.389 BYN
|USD
|1.979 BYN
|1.986 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.4342 BYN
|3.41 BYN
|3.435 BYN