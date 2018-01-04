В особняке Билла и Хиллари Клинтон вспыхнул пожар

Ряд независимых источников подтвердил, что в доме четы Клинтонов, расположенном в городке Чаппаква, штат Нью-Йорк, вспыхнул пожар. Вызов поступил непосредственно из здания, однако Клинтоны в это время не находились дома.

Известно, что пламя удалось локализовать и потушить, при этом никто не пострадал.

Клинтоны приобрели особняк после ухода Билла с поста президента США в 1999 году. Он обошелся в 1,7 млн долларов. На сегодня он стоит 2,5 млн, поскольку Клинтоны выкупили у соседей их четырехэтажное строение и таким образом увеличили занимаемую площадь.